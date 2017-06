Haigerloch Landesliga-Traum ist zu Ende

Trotz hochsommerlicher Temperaturen gaben beide Teams in Altheim von Beginn an Gas; denn besseren Start erwischte aber Ehingen, denn in der 13. Minute nahm Jan Deiss einen langen Pass aus der TSG-Abwehr auf, marschierte Richtung TSV-Tor und überwand Torhüter Andrer Krause mit einem feinen Heber aus 16 Metern zum 1:0. Wenig später vergab Valentin Gombold eine gute Gelegenheit zum 2:0. Doch in der Folge kam Trillfngen immer besser in die Partie und erspielte sich gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Aber den Distanzschuss von Fabian Singer (22.) parierte TSG-Goalie Philipp Steudle, und wenig später schoss Kai Krause aus guter Position den Ball in die Wolken (27.). Kurz vor der Pause hatte der TSV Glück, dass Paolo Soumpalas das Leder am Tor vorbei schob (37.).

Nach dem Seitenwechsel kam Trillfingen besser aus der Kabine und erspielte sich gute Gelegenheiten. So probierte es Fabian Heller mit einem Distanzschuss aus 20 Metern, der aber zur sicheren Beute von TSG-Keeper Steudle wurde. Aber auch Ehingen hatte gute gelegenheiten, um auf 2:0 zu erhöhen. So landete der Ball nach einem Freistoß von Patrick Mrochen bei Narciso Filho, der aber keinen Druck hinter den Ball brachte (65.). Filho war es auch, der drei Minuten später mit dem Ball über den Platz sprintete und in die Mitte zu Maximilian Schulz passte, der aber aus guter Position verzog.

Trillfingen drägte nun auf den Ausgleich, doch ein Freistoß von Fabian Singer strich knapp über das Ehinger Gehäuse (77.), und nur eine Minute später war es wieder Singer, der präzise in den Strafraum flankte, wo Norman Vogt zum Kopfball kam, das Leder aber über die Latte beförderte. Im Gegenzug schlug Steudle den Ball weit ab zu Filho, der den Ball behauptete, durch die Trillfinger Abwehr tanzte und zum 2:0 (82.) einschoss. Damit war die Entscheidung gefallen; die TSG Ehingen bestreitet nun am kommenden Sonntag um 15 Uhr in Neufra das entscheidende Relegationsspiel gegen den Landesliga-Zwölften SV Uttenweiler. TSV Trillfingen: A. Krause; Schuhmacher (71. Eberhart), R. Kolb, A. Stehle, Wütz, L. Kolb (55. Rauscher), Heller (64. Schneider), K. Krause, Vogt, P. Stehle (89. Nelson), Singer. Tore: 1:0 Deiss (13.), 2:0 Filho (82.). Schiedsrichter: Marcel Lalka (Schönaich). Zuschauer: 1100