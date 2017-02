Haigerloch - Anlässlich des Landschaftstreffens Neckar-Alb 2017 in Haigerloch kamen am FreitagabendMusikkapellen, Guggenmusiken, Showtanzgruppen und Narrenvereine sowie zahlreiches Publikum in die Witthauhalle, um es beim Fasnetsabend so richtig krachen zu lassen. Veranstalter der dreitägigen Fasnetsveranstaltung ist die Narrenzunft Haigerloch.