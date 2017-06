Haigerloch Lago Maggiore als Kurvenparadies erlebt

Am dritten Tag ging die Fahrt über Verbania an den Lago di Orta. Nachmittags legte man bei Stresa gegenüber der Isola Bella eine kleine Mittagspause ein, danach ging es über die westlichen Berge wieder zurück ins Hotel.

Am letzten Tag trat man die Heimreise an. Die Tour führte über den Simplonpass und den Furkapass, vorbei am Vierwaldstätter See Richtung Heimat. Fazit der Bikerfreunde: Traumhaft schöne Vegetation und Landschaften, mit engen und nicht enden wollenden Kurven, was gibt es Schöneres.