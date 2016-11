Haigerloch Lager in der Gruoler Molke randvoll mit Hilfsgütern

Ankommen in Gambia wird der Container wahrscheinlich in der dritten Januarwoche. Wie immer werden dann auch einige Vereinsmitglieder auf eigene Kosten in das Land an der afrikanischen Westküste fliegen und sich dort um die Verteilung der Hilfsgüter und die Auszahlung der Patenschaften kümmern. Dadurch ist gewährleistet, dass nichts verloren geht und die Güter direkt bei den Not leidenden Menschen ankommt. Laut Gerhard Riebock soll diesmal in einem Schulgarten ein Brunnen gebaut werden, so dass Wasser für das Bewirtschaften eines Gemüsegartens zur Verfügung steht.

Weitere Informationen: www.schulenfuergambia.de