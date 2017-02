Haigerloch La-Ola-Welle für Tick, Trick und Track

Als die Sieger "Tick, Trick und Track" auf die Bühne gerufen wurden, schwappte eine La Ola-Welle durch den Saal. Sie bekamen unter anderem Herz-Attrappen, einen lustigen Gummistiefel-Pokal und goldene Krönchen.

Da so viele tolle Kostümierungen in der Halle zu sehen waren, vergab die Jury den zweiten Rang gleich zwei Mal, einmal an einen witzigen Bademeister und den dazugehörigen Badeschwamm und einmal an die beiden klasse geschminkten Hutmacher.

Auf dem Bronze-Rang landeten gleichauf die gruselig-schön geschminkte Gruppe "Dias de los muertos" und Vater und Sohn alias Putzfrau und Buschmann. Für die musikalische Unterhaltung sorgte "d´Bierlinger Hauskapell" mit bekannten Liedern der Eigenkomposition "30 Jahre Bierlinger Hauskapell" . Es wurde begeistert mitgeschunkelt, - geklatscht und – gesungen und getanzt, und auch eine kleine Polonaise schlängelte sich durch die Halle. Zwischendurch hatte der Fanfarenzug Stetten ebenfalls seinen Auftritt, und nach der Siegerehrung legte "DJ C" auf.