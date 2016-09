Haigerloch Kunst in besonderer Atmosphäre

Wie ist nun die Idee zur Ausstellung in diesem ungewöhnlichen Rahmen entstanden? "Viele Leute sagen immer wieder, dass der schöne Raum häufiger genutzt werden sollte, erklärt Ulrich Schury, der regelmäßig Führungen in der Weiler Kirche, dem ältesten Gotteshaus in Hohenzollern anbietet. Die Idee, dort einmal Bilder aufzuhängen, kam von Pernille Jörgensen. Sie nahm Kontakt mit Wencke Roth auf, und so kam die Ausstellung zu Stande. Wencke Roth sagte um so lieber zu, als sie in Haigerloch aufgewachsen ist und hier bis zu ihrem 22. Lebensjahr gelebt hat. Derzeit wohnt sie in Tübingen.

Ihre Werke sind hauptsächlich gegenständlich. Gerne geht Wencke Roth zum Malen hinaus aus dem Atelier, "dahin wo Leben ist", erklärt sie lachend. Die Motive und Themen sprechen sie an. Sie liebt es, Figuren in bestimmte Rollen zu stecken und schräge Situationen darzustellen. Ihre Landschaftsbilder sind meist kleinformatig. Auch Porträts sind unter ihren Arbeiten.

Die Ausstellung wird am kommenden Sonntag, 11. September, um 14 Uhr im Kirchenraum der Weiler Kirche eröffnet. Für die musikalische Umrahmung sorgt Revital Herzog. Nach der offiziellen Eröffnung können die Besucher zum Dachgeschoss hinauf steigen und die besondere Atmosphäre genießen. Pfarrer Schury bietet am Sonntag ab 14 Uhr natürlich auch Führungen durch die Kirche an. In der kommenden Woche ist die Ausstellung von Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.