Haigerloch-Hart. Am morgigen Freitag, 6. Januar, lädt der Narrenverein Hart wieder zu seiner beliebten Narrentaufe ein. Die Narren öffnen dafür ab 18 Uhr die Turnhalle und bewirten dort mit Essen und Getränken. Um etwa 19 Uhr werden die neuen Mitglieder per Taufe im Narrenverein aufgenommen. Den Speck-Fressern wird dabei zuerst der Kopf mit Speck eingerieben und dann geht es kopfüber in einen Kübel mit Eiswasser. Neue Oachwald-Zigeuner werden in einer weniger rabiaten Zeremonie als aktive Mitglieder aufgenommen.