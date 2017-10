Haigerloch Knifflige Situation bestens gelöst

Die Goldene Oktobersonne lockte am späteren Samstagmittag viele Zuschauer in die Ortsmitte bei der Kirche, wo die Jahreshauptübung stattfand. Im Einsatz war neben der Abteilung Bittelbronn auch die Wehren aus Haigerloch und Weildorf­; insgesamt 25 Wehrmänner.

Folgende Übungsidee hatten sich die Verantwortlichen ausgedacht: Ein Autofahrer hatte in der Kurve beim Rathaus aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und schoss in die Hauswand des Gebäudes Kirchplatz 2. Der Hausbesitzer, der gerade im Hof arbeitete, wurde dabei von dem PKW überrollt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Der Autofahrer lag verletzt und bewusstlos in seinem Fahrzeug.

Durch den Unfall brach im Bereich der Scheune ein Feuer aus, welches schnell in die oberen Räume und ins Dachgeschoss des Wohnhauses übergriff. Eine Mutter und mehrere Kinder befanden sich im Obergeschoss und konnten das Haus nicht mehr rechtzeitig verlassen.