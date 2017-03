Haigerloch Kleinste Helfer in Haus und Garten

Zum Hintergrund: Die EM wurden von dem japanischen Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer Professor Teruo Higa entdeckt und finden seit 1982 international Verwendung. EM 1 ist "eine Mikrobenmischung, …die, mit organischem Material zusammengebracht, eine Fülle von nützlichen Substanzen wie Vitamine, organische Säuren, mineralische Chelatverbindungen und unterschiedliche Antioxidantien produziert." In der Praxis sieht das dann so aus: Für einen Liter nimmt man drei Teile EM 1 (das ist sozusagen der Starter und muss immer wieder nachgekauft werden), drei Teile Zuckerrohrmelasse (das Futter für die Mikroben) und 94 Teile Wasser. Diese Mischung wird etwa acht Tage lang bei 35 bis 40 Grad Celsius angesetzt (fermentiert).

Das so erzielte Produkt kann dann im Verhältnis 1:10 verdünnt und nach Bedarf angewendet werden. Am besten legt man einen Vorrat an, da beispielsweise beim regelmäßigen Gießen doch viel gebraucht wird. Noch ein Hinweis: Die Mischung sollte dunkel stehen, keinesfalls in der Sonne, damit sie nicht "kippt".

Die Anwendungsmöglichkeiten, für diesen "Flüssigdünger" sind laut dem Referenten zahlreich. der Tierzucht, beim Imker, bei der Kompostierung, im Pflanzenschutz, aber auch im Haushalt gebe es vielfältige Einsatzmöglichkeiten von EM. Wer sich noch genauer informieren möchte, dem empfahl der Referent die zahlreich vorhandene Literatur und die Möglichkeit, das Thema zu "googeln" beziehungsweise. sich mit erfahrenen Anwendern auszutauschen.

Herbert Fuchs, Vorsitzender des NABU Haigerloch, bedankte sich zum Schluss des informativen Nachmittags beim Referenten, den Zuhörern und natürlich auch bei den Kuchenbäckerinnen und den Helfern aus den Reihen der beiden Vereine.

Weitere Informationen: www.emev.de (Gesellschaft zur Förderung regenerativer Mikroorganismen).