Haigerloch Kleinode sakraler Baukunst

Pfarrer Ulrich Schury, der sich mit Helene Sinz in den Sommermonaten um sonntägliche Führungen durch die Weiler Kirche kümmert, wies auf die Besonderheiten des "liegenden" Dachstuhls hin, der keine Stützpfeiler benötigt und somit offenen Raum schafft: Ideal, um dort auch einmal Kunstwerke zu präsentieren.

Der Dachstuhl, so Schury, sei ein wichtiger Bestandteil der Weiler Kirche, auch wenn er nicht wie die ursprüngliche Kirche im 12. Jahrhundert, sondern erst in der Zeit um 1365 in dieser Form entstanden sei.

Die junge Künstlerin Wencke Roth freute sich darüber, dass sie ihre erste Ausstellung in einem so ungewöhnlichen Rahmen machen durfte. Sie dankte allen, die ihr das ermöglicht hatten. So habe etwa Jochen Stifel, Vorsitzender des früheren Fördervereins Weiler Kirche, die Idee gehabt, die Kunstwerke auf Notenständern zu präsentieren. Pfarrer Schury bot außerdem Führungen durch die Kirche an.