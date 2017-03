Haigerloch Kleine Musiker – große Auftritte

Im Anschluss daran folgten die Vorträge der Kinder, die mittlerweile in die Bläserklasse der Realschule gewechselt sind. Maren Schober zeigte ihr Können am Saxophon, ihre Schwester Isabell Schober spielte auf der Klarinette gemeinsam mit Josefa Raible das Stück "Hava Nagila". Den "Traurigen Floh" ließ Anna-Lena Neßler an der Trompete springen.

Danach musizierten die einzelnen Jugendlichen des MV Weildorf, die sich in der Instrumentalausbildung befinden. Lukas Strobel zeigte beim "Sauwetterblues" was er seit Herbst 2015 am Tenorhorn bereits alles gelernt hat. Lara Wahr trug gemeinsam mit Zara Yiltirim und Tabea Klingler aus Bittelbronn im Trio mehrere Musikstücke vor. Sandrina Hipp spielte auf der Querflöte die Stücke "Das klingt so herrlich" aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart und den "Moon River" von Henry Mancini. Zum Abschluss begeisterte Jasmin Friedrich auf der Klarinette mit dem Stück "Sehnsucht" das Publikum.

Kinder, die noch nicht musizieren, konnten an diesem Nachmittag die verschiedenen Instrumente eines Blasorchesters kennenlernen und ausprobieren. Außerdem informierte das Jugendleiterteam mit einem Flyer über die Jugendausbildung im Musikverein Weildorf. Bei Kaffee und Kuchen klang der Tag gemütlich aus.

Weitere Informationen: www.musikvereinweildorf.de