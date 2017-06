Haigerloch Klassische Komödie um ein ernstes Thema

Friedrich Dürrenmatts immer noch und immer wieder hochaktuelles Stük "Die Physiker", die sich mit der Verantwortung des Wissenschaftlers befasst, wird am Haigerloch am Freitag, 14. und Samstag, 15. Juli, im Saalbau in Gruol, jeweils ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, für Schüler oder Studenten vier Euro.