Haigerloch Klares Ja zur Ansiedlung

Damit verbunden, soll der Gemeinderat zudem eine Veränderungssperre beschließen. Sie würde den geänderten Bebauungsplan quasi "absichern", eine nochmalige Änderung wäre dann nämlich nicht mehr möglich.

Die Stettener Räte hoffen nun, dass der Gemeinderat seiner Linie treu bleibt und nächsten Dienstag die von der Verwaltung vorgeschlagene Änderung des Bebauungsplans und die Veränderungssperre ablehnt. Denn, darin war sich der Ortschaftsrat einig: Planen sei eine Sache, aber einen Investor für einen anderen Platz als den neben der OMV-Tankstelle zu finden, eine ganz andere. Für den Standort an der B 463 – und nur für den – interessiere sich die Drogeriemarktkette mit der die Grundstücksbesitzerin in Verhandlung steht.

Wie von uns berichtet, hatte der Regionalverband Neckar-Alb am 18. Oktober in Mössingen das Planungsgebot beschlossen, um damit eine "Agglomeration" von weiterem Einzelhandel neben Lidl-Markt und OMV-Tankstelle an der B 463 zu unterbinden und der Stadt die Pflicht zur Anpassung ihres Bebauungsplans für die "Obere Auchtert" an die Ziele der Raumordnung auferlegt. Statt an dieser Stelle, solle die Stadt eine andere, "zentrumsnahe" Lösungen zur Ansiedlung eines Drogeriemarktes finden.

Noch an dem Tag als in Mössingen das Planungsgebot erlassen wurde, stellte sich der Haigerlocher Gemeinderat abends bei seiner Sitzung jedoch mit nahezu absoluter Mehrheit gegen die Regionalverbandsentscheidung und sprach sich damit für die Ansiedlung eines Drogeriemarktes an der Bundesstraße aus.