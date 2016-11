Haigerloch Klare Richtlinien statt Einzelentscheidungen

Haigerloch. Denn über den Antrag wurde gar nicht abgestimmt. Stattdessen einigte sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag mit der Stadtverwaltung darauf, die seit Jahren in der Schublade vor sich hindümpelnde Neufassung der Vereinsförderung hervorzukramen und endlich auf den Weg zu bringen. Im Dezember oder Januar will sich der Gemeinderat damit befassen.

Die Mehrheit des Gemeinderates hat nämlich genug von Einzelentscheidungen wie in jüngster Vergangenheit bei Anträgen der städtischen Tennisclubs, der Sportvereine Weildorf und Bittelbronn und auch anderen Vereinen. Deshalb sollen jetzt klare und verbindliche Regelungen auf den Tisch.

"Es macht keinen Sinn, mit einer Salami-Taktik immer über einzelne Anträge abzustimmen. Es gehört ein Strich gezogen, damit jeder Verein weiß, was er kriegt", brachte es CDU-Stadtrat Hans Wiest auf den Punkt.