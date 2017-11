Haigerloch Kirchenchor Stetten sucht dringend jüngere Sänger

Nach der Vorabendmesse, die der Kirchenchor musikalisch umrahmte, trafen sich die Chormitglieder im Pfarrheim St. Michael zur Cäcilienfeier. dieser wurde mit einer Gedenkminute für die Verstorbenen eröffnet, bei man insbesondere Pater Andreas Edele gedachte.

Der Chorvorsitzende Wolfgang Wöhrstein sprach danach von einem ereignisreichen Jahr, das den Chor weiter vorangebracht habe . Eine neue Sängerin aus Gruol und ein Sänger aus Stetten gesellten sich hinzu. Der Kirchenchor hat laut ihm derzeit 27 Mitglieder, 17 Sängerinnen im Sopran und Alt sowie sechs Sänger im Tenor und vier Sänger im Bass an. Der Altersschnitt liegt bei 64,4 Jahren. Jüngere Sänger und Sängerinnen, so der Vorsitzende, würden deshalb gebraucht und Wolfgang Wöhrstein forderte die Mitglieder auf, sich an der Werbung zu beteiligen.

Chorleiterin Christine Haueisen habe im laufenden Chorjahr neue Stücke und Messen mit den Sängerinnen und Sängern einstudiert. Die Weiterentwicklung, meinte Wöhrstein, liege ihre sehr am Herzen. Haueisen, welche seit fast fünf Jahren den Chor leitet, setze hierbei sehr viel Mühe, Engagement und Herzblut ein, so Wöhrstein weiter. Als Dank für diese Arbeit bekam die Chorleiterin von ihm ein Blumengebinde.