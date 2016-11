Haigerloch Kirchenchor Stetten sammelt neue Erfahrungen

Die beiden Gemeinschaftskonzerte mit dem Kirchenchor Dornhan an den jeweiligen Patrozinien in beiden Gemeinden sowie der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt zusammen mit dem Kirchenchor Trillfingen nannte der Kirchenchor-Vorsitzende Wolfgang Wöhrstein bei der Cäcilienfeier als Höhepunkte im Kirchenchorjahr.

Dazu kamen Auftritte an Weihnachten, in der Osternacht, an Fronleichnam, an Allerheiligen und am Volkstrauertag. In diesem Jahr wird der Chor erstmals auch die Stettener Seniorenfeier am ersten Advent organisieren.

Der Chor hat mit Gerhard Braun einen neuen Tenor-Sänger dazu gewonnen, trotzdem bleibe die Werbung nach Sängernachwuchs vordringlich, so Wöhrstein weiter. Derzeit habe der Kirchenchor 18 Sängerinnen im Sopran und Alt, fünf Sänger im Tenor und vier im Bass. Bei allen 43 Proben war Birgit Pfeffer anwesend.