Haigerloch Kirche stellt sich den Schattenseiten

Haigerloch. In der Ehemaligen Synagoge wurde am Freitag daher die Ausstellung der Nordkirche "Ertragen können wir sie nicht – Martin Luther und die Juden" eröffnet. Gisela Schumayer, zweite Vorsitzende des Gesprächskreises Ehemalige Synagoge, erinnerte eingangs an den im März verstorbenen Klaus Schubert, der sich über viele Jahre lang für die Erinnerungskultur eingesetzt habe. Gisela Schumayer rief am Beispiel der Haigerlocher Familie Bernheim das Schicksal der jüdischen Familien bei und in den Jahren nach der Pogromnacht in Erinnerung. Damals habe es sehr wenig Hilfe von den Kirchen für die jüdischen Mitbürger gegeben, auch der empörte Aufschrei der Bevölkerung sei ausgeblieben.

Margarethe Braun, Vorsitzende des Evangelischen Kirchengemeinderats, betonte, man wolle sich bei all den Feiern zur Reformation auch den Schattenseiten Martin Luthers und dem Verhalten der Evangelischen Kirche während des Nationalsozialismus stellen.

Pfarrerin Sybille Biermann-Rau beleuchtete in ihrem Vortrag "An Luthers Geburtstag brannten die Synagogen" die Entwicklung des Reformators zum Judenhasser, die Vereinnahmung der lutherischen "Judenschriften" durch die Nationalsozialisten, aber auch die Haltung der Evangelischen Kirche während und auch nach der Zeit des Nationalsozialismus.