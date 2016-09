Haigerloch Kirbefest mit betont sportlichem Charakter

Start ist am Sonntag, 16. Oktober, um 14 Uhr beim Hagastall in Weildorf. In der Startgebühr ist die Ausschilderung, die individuelle Zeitnahme, je ein Erfrischungspunkt an der Strecke und im Ziel sowie die Teilnahmeurkunde enthalten. Umkleidemöglichkeiten bestehen vor Ort. Nach dem Lauf können die Duschen beim Sportgelände des SV Weildorf genutzt werden. Die Preisverleihung mit Medaillen für die jeweils besten drei Läufer/innen und Nordic-Walker/innen findet um 17 Uhr statt.

Die Zeitnahme erfolgt auch dieses Jahr wieder über RFID-Transponder. Zusätzlich werden Aufnahmen mit einer Digitalkamera gemacht, um eine verlässliche Zeitabnahme zu gewährleisten.

Die Teilnahmeurkunden können nach dem Lauf über die Website des Kirbelaufs unter www.kirbelauf.de ausgedruckt werden.

Im letzten Jahr siegte Mark Burkhardt aus Hechingen bei den Läufern der "Classic Ten" mit einer Zeit von 39:30 Minuten. Beste Läuferin war mit einer Zeit von 46:12 Minuten Benedetta Broggi von den Fast Feet Tübingen.

Bei den Nordic-Walkern siegte auf der "Classic Ten" Gerold Huber vom Sportverein Weildorf mit einer Zeit von 1:14:53 Stunden. Bei den Frauen siegte Corina Siebert von der Haigerlocher Gruppe "Doch noch zwei Damen vom Grill" in einer Zeit von 1:17:05 Stunden.

Weitere Informationen: Voranmeldungen und weitere Infos im Internet unter www.kirbelauf.de. Die Startgebühr beträgt sieben Euro; Nachmeldungen kosten neun Euro.