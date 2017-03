Haigerloch Kernstadt kann neue Bauplätze bieten

Haigerloch. Keine Frage, Bauplätze sind vor allem in der Kernstadt heiß begehrt und weil die bisher verfügbare Angebot allmählich erschöpft ist – Das Bauplatzreservoir der Stadt ist entweder bereits verkauft oder die Plätze sind reserviert – wird es Zeit für die Erschließung eines weiteren Abschnittes im Baugebiet "Stieglesfeld". Dort können auf etwa 3,8 Hektar Grundfläche 58 weiter Wohnbaugrundstücke entstehen. Diese Flächen können nach Angaben der Stadtverwaltung mit Einzelhäusern, Doppelhäusern oder auch ganzen Hausgruppen bebaut werden.

Nachdem der Gemeinderat bereits im vergangenen Sommer der Erweiterung des Kernstadt-Baugebietes mit einem Aufstellungsbeschluss den Weg geebnet hatte, lag der vom Rottenburger Ingenieurbüro Gauss + Lörcher konzipierte Plan südlich der bereits existierenden Wohnbebauung nun zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar nun zum zweiten Mal öffentlich aus, damit man zu der Planung Anregungen machen könnte.

Es gab auch gewissen Anregungen, hauptsächlich von Behörden zu Themen wie Lärmschutz oder zu den ökologischen Aspekten wie Arten- und Naturschutz (zum Beispiel gehen drei Reviere für Feldlerchen verloren) oder auch von Privatpersonen, aber dies führte nicht dazu, dass die Planungen maßgeblich verändert werden mussten. Nun ist der Weg frei, die ersten zehn Bauplätze im Stieglesfeld II" zu vermarkten. Deren Erschließung am Marquard-Gulde-Weg und am Graf-Albrecht-Weg ist bereits vorhanden, so dass die Bauplätze zum Verkauf ausgeschrieben werden können.