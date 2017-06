Haigerloch Keine Verwertung mehr von Klärschlamm als Düngemittel

Woher kam aber das Thallium? Dieses graue, dem Blei ähnliche und sehr giftige Metall ist zwar in der Natur kein seltenes Element, es kommt aber in der Natur selten in höheren Konzentrationen vor.

"Wenn uns jemand einen Tipp geben könnte, wären wir sehr dankbar", so Kläranlagenchef Gerd Hölle. Trotz intensiver Recherche könne man sich nicht erklären, woher das Thallium komme. Theoretisch aus einem Industriebetrieb. Aber es gibt im Einzugsgebiet der Mühringer Kläranlage weder ein Zementwerk, noch einen Schrott-Betrieb oder Schwer-Industrie, die als Verursacher in Frage kämen.

Wegen des Thalliums schon einmal zur thermischen Verwertung von Klärschlamm "gezwungen", stellte der Verbandsvorsitzende, Haigerlochs Bürgermeister Heinrich Götz, die Frage, ob man langfristig nicht dabei bleiben solle.

Er selbst hatte dazu zwar keine eindeutige Meinung, andere wie der Geschäftsführer der Imnauer Mineralquellen, Jochen Ketterer plädierten indes ohne Wenn und Aber für den Ausstieg. Das im Eyachtal vorkommende Mineralwasser sei ein Gut, dass man schützen müsse, so Ketterer. Von daher war für ihn eine weitere Klärschlammausbringung auf Feldern ein absolutes "No Go". Empfingens Bürgermeister Albert Schindler wies darauf hin, dass man beim Beschluss eines Ausstiegs jedoch mit Folgekosten rechnen müsse.

An seiner Feststellung war etwas dran, denn der Versammlung lagen ein Angebot der Sulzer Firma Oswald vor. Sie würde mit einer mobilen Zentrifuge vor Ort den Schlamm entwässern, danach auf dem Birkhof bei Sulz trocknen und dann zur thermischen Verwertung ins Holcim-Zementwerk nach Dotternhausen bei Balingen bringen. Gerechnet auf eine Jahresmenge von 1500 Kubikmeter Nassschlamm entstünden dem Verband dadurch Kosten von knapp 43000 Euro. Trotz dieser Ausgabe entschied sich die Verbandsversammlung aber einstimmig für den Ausstieg.