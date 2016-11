Haigerloch Keine Spur von Langeweile

Für die neun Kinder gab es zuerst ein Bastelangebot und eine kleine Halloweenparty zu der Snacks selbst zubereitet wurden. Zum Abschluss wurde der Spielemittag der Stadtbücherei Haigerloch besucht.

Kinder backen gemeinsam mit Senioren Muffins

Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück los mit einem Besuch im Altenpflegeheim St. Josef. Dort backten die verschiedenen Generationen gemeinsam Muffins. Am Mittag ging es dann auf eine große spannende Schatzsuche. Am letzten Tag des Ferienprogramms konnten sich die Kinder mit einem bunten Sportprogramm in der Halle austoben. Zum Schluss wurden gemeinsam Bilderrahmen gestaltet, die die Kinder mit nach Hause nehmen durften.