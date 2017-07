Haigerloch Keine anonymen Gräber erwünscht

In seiner jüngsten Sitzung befasste sich das Gremium mit einem Vorschlag der Stadtverwaltung. Dies kann sich vorstellen, auf dem Harter Friedhof eine Baumgrab-Urnenanlage als eine Form der Bestattung anzubieten.

Doch auch ach einer ausgiebigen Diskussion kam das Gremium zu der Auffassung, diese Bestattungsform nicht einzurichten. Ebenso beschloss der Ortschaftsrat, dass auch keine Urnenstelen-Anlage (so wie in Haigerloch und Stetten bereits gebaut) und auch kein Grabfeld für anonyme Gräber in Hart eingerichtet werden sollen.

Ortsvorsteher Thomas Bieger gab weiter bekannt, dass der in der Nacht zum 1. Mai zerstörten Baum am Grubbenbach in der Ortsmitte in der Zwischenzeit ersetzt wurde, die fehlende Hecke soll noch kommen. Auch zwei neue Verkehrszeichen wurden angebracht: Ein "Vorfahrt achten" an der Eichwaldstraße und ein "Vorfahrtsstraße" an der Höfendorfer Straße. Die Beschilderung war nach der Fertigstellung der Eichwaldstraße erforderlich geworden. Ebenfalls wurde die neue LED-Beleuchtung in der Haigerlocher und Höfendorfer Straße installiert.