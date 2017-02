Haigerloch Kein Raubbau im Wald

Einer davon war bereits im Januar angesprochen worden. Angesichts der Tatsache, dass 2017 im Owinger Wald rund 1630 Festmeter Holz geschlagen werden – am meisten im ganzen Stadtwald – treibt den Ortschaftsrat die Sorge um, dass die Forstwirtschaft den Bestand stabiler Altholzbestände gefährdet. Doch Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder gab Entwarnung Das Forstamt habe ihm versichert, dass der Grundsatz der nachhaltigen Waldwirtschaft eingehalten werde.

Im Unterdorf fiel tagelang die Straßenbeleuchtung aus Grund dafür war laut Ortsvorsteher ein Kabelbruch, den die EnBW inzwischen geortet und behoben habe

Was die Installation einer Brandschutztreppe betrifft, so geht Binder davon aus, dass die Arbeiten jetzt ausgeschrieben werden und deren Installation dann in den Oster- oder Pfingstferien erfolgt. Zustimmung fand ein Baugesuch für ein Haus in der Ziegelgasse mit zwei Wohneinheiten und vier Stellplätzen.