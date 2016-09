Haigerloch Kein Dauerzustand

Die Öffnungszeiten der Rathäuser wurden auf vier Stunden pro Woche reduziert, damit das Personal von dort Lücken in der Kernverwaltung in Haigerloch stopfen kann. Nur in Trillfingen und Owingen sind die Rathäuser ein bisschen länger geöffnet.

"Das ist keine befriedigende Situation", meinte Ortsvorsteher Otto Schneider. Diesen Donnerstag seien laut ihm 13 Leute da gewesen und vergangene Woche waren es neun. In der kurzen Öffnungszeit (aktuell immer donnerstags von 7 bis 11 Uhr) sei das für die Verwaltungsangestellte kaum zu bewältigen.

Der Ortschaftsrat pflichtete ihm bei. Eine große Ortschaft mit vielen Einwohnern wie Gruol sei derzeit mit kleinen Teilorten gleichgestellt, was eine Benachteiligung sei. Deshalb müsse man sehen, dass es eine vorübergehende Regelung bleibe und daraus nicht ein "schleichendes Zumachen" werde, wie zum Beispiel Matthias Flaiz fürchtete.