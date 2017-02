Haigerloch Kaum Ideen für Schulgebäude in Stetten

Gustav Schmoll aus Owingen vermisste bei der Veranstaltung Lösungen. Außerdem solle man bei der Diskussion die Ortsteile nicht vergessen. Er schlug vor, den Begriff des Campus weiter zu fassen und die Schulgebäude in Gruol miteinzubeziehen. Die Grundschule für die Kinder aus Gruol und Stetten könnte in Stetten eingerichtet werden, der Eyachtalschule würden somit die Räume in Gruol zur Verfügung stehen.

Dagegen verwahrte sich Heiner: Es sei für das Konzept der Verbundschule wichtig, dass alle unter einem Dach seien, damit alle Schüler Angebote wie zum Beispiel die Bläserklassen, für die die Eyachtalschule bekannt ist, optimal nutzen zu können.

Jannis Pfeffer, als Schüler der neunten Klasse des Gymnasiums sozusagen Spezialist, erklärte, er empfinde die Raumsituation nicht als problematisch. Vor allem die Aufenthaltsbereiche und auch die Mensaplätze würden ausreichen, wenn man ein bisschen flexibel wäre.