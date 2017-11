Haigerloch Kapf-Kreuz schadhaft, Bäckerei neu

Ortsvorsteher Hermann Heim gab in diesem Rahmen bekannt, dass "Sehne Backwaren" die Bäckerei betreiben werde. Auch Sitzplätze seien geplant. Sehne ist ein 1957 in Ehningen bei Böblingen gegründeter Familienbetrieb, der inzwischen rund 700 Mitarbeiter beschäftigt und ein Filialnetz mit rund 150 Back-Geschäften betreibt.

Bedenken hatte man beim Antrag für eine Erdauffüllung beim Hühner-Betrieb Eichhof. Dort sollen etwa 3000 Kubikmeter Erde auf einer Nasswiese aufgefüllt werden. Ortsvorsteher und Ortschaftsräte machen sich jedoch Sorgen darüber, dass sich derartige Bodenveränderungen schädlich auf dort befindliche Mikroorganismen und Vögel auswirken könnten. Auch befinde sich hier wohl der Wasserzulauf für den Salenweiher.

Außerdem, so ein weiterer Kritikpunkt, würden bei der Aktion Lastwagen vermutlich die eh schon stark ramponierte Straße zum Salenhof noch mehr schädigen. Man geht nämlich davon aus, dass für die Erdverfüllung etwa 300 Lastwagenfahrten nötig sind. Der Ortschaftsrat stimmte deshalb geschlossen gegen den Antrag.

Von Waldemar Schneider kam die Anregung zur Schaffung von Baumurnengräbern auf dem Friedhof. Interesse hierfür wäre laut ihm da. Hermann Heim gab den Ortschaftsräten zu diesem Thema Einblick in bereits vorliegendes Info-Material. In seine Ortsbegehung am Jahresende will das Ratsgremium nun den Friedhof einbeziehen, um sich die Sache anzusehen.

Alexander Wegenast regte an, stark beschädigte Feldwege zu sanieren. Dies betreffe laut ihm mindestens vier bis fünf Stück. Der Ortschaftsrat pflichtete ihm bei.