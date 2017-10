Haigerloch Kaiserwetter krönt das Kirbefest

Haigerloch-Weildorf. Ein Wetter wie bestellt lockte die Festbesucher und Freizeitsportler am Sonntag in Scharen in Richtung Hagestall. Im Festzelt und im "Biergarten" wurden sie mit frischen Hähnchen, Schlachtplatte, Schupfnudeln, Zwiebelbeete und neuem Wein verwöhnt. Für den süßen Zahn gab’s zur Kaffeezeit ein opulentes Kuchen- und Tortenbuffet.

Den Frühschoppen begleitete der Musikverein Balingen und gleich danach spielten die Musikvereine aus Bad Imnau und Bittelbronn zur Unterhaltung auf. Bei einem Schätzspiel konnten die Festbesucher ihr Augenmaß unter Beweis stellen. Es ging darum, zu schätzen wie viel der ausgestellte Erntekorb wiegt. Das Ergebnis waren 12,48 Kilogramm. Der erste Preis, der Erntekorb selbst, ging an Marcel Vollmer aus Albstadt, der 12,45 Kilogramm geschätzt hatte. Der zweite und dritte Preis, je zwei Karten für den musikalischen Theaterabend des Musikvereins Weildorf am 4. November gewannen Wolfgang Haid aus Gruol und Wolfgang Söll aus Weildorf.

93 Läufer und Nordic Walkern gingen bei der elften Auflage des Kirbelaufes an den Start. Ein neuer Teilnehmer-Rekord und nochmals eine Steigerung gegenüber dem vergangenen Jahr, wie Organisator Andreas Eckl unserer Zeitung sagte.