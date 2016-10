Haigerloch Junger VW-Fahrer prallt gegen Motorrad

Beim Linksabbiegen von der B 463 hat ein 19-jähriger VW-Fahrer das entgegenkommende Motorrad übersehen.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 53-Jährige. Er kam mit dem Rettungswagen in die BG Klinik nach Tübingen. Der Unfallverursacher und eine Mitfahrerin verletzten sich leicht und wurden ins Zollernalb Klinikum Balingen eingeliefert.

An dem Motorrad, einer BMW, entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der Schaden an dem VW wird auf 5000 Euro geschätzt. Motorrad und Pkw mussten von einem Abschleppdienst geholt werden.