Haigerloch Jugend lässt die Filzkugeln fliegen

28 Jungs und Mädchen greifen ab heute in den fünf Kategorien Kids-Cup U 12, Knaben, Mädchen, Junioren und Juniorinnen zu den Tennisschlägern. Die ersten Spiele auf der Clubanlage des TC Trillfingen beginnen heute um 17 Uhr. Am morgigen Freitag, 2. September, werden die Jugendturnier ab 13 Uhr fortgesetzt und am Samstag, 3. September, lässt der Tennisnachwuchs ab 10 Uhr die gelben Filzkugeln übers Netz fliegen.

Am Sonntag, 4. September, sind dann ab 10 Uhr die Halbfinalspiele der Knaben, Mädchen, Junioren und Juniorinnen angesetzt und die Spiele um Platz drei.

Die Endspiele der Besten jeder Alterskategorie finden erst am Sonntag, 11. September, statt, wenn auch Erwachsenen ihre Finalspiele austragen. Die Stadtmeisterschaften im Doppel für Aktive und Senioren beginnen am Donnerstag, 8. September.