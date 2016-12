Haigerloch Jochen W. darf auch Weihnachten nicht heim

Der Richter in Alabama will den Haigerlocher Jochen W. nicht ziehen lassen. Ein Grund dafür ist, so vermutet Richter Steven Speakman, dass die Behörden in Deutschland trotz Abkommens den beschuldigten Familienvater vielleicht nicht ausliefern würden, wenn er nicht freiwillig zur Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht nach Alabama zurückkehrt.

"Ich befürchte die Möglichkeit, dass W. nach Deutschland zurückkehrt, dort bleibt und die Kautionssumme einfach verfallen lässt", wird Speakman in US-Medien zitiert. "Und weil wir nicht felsenfest garantieren können, dass W. in die USA zurückkehrt, scheue ich mich, ihm unter diesen Umständen den Pass auszuhändigen."

Auch die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Jessica Ventiere sprach sich aus diesem Grund entschieden dagegen aus, W. seinen Pass zurückzugeben. "Im Moment haben wir einen Haufen Papiere – aber die bedeuten gar nichts", soll sie den Sachstand kommentiert haben.