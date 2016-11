Haigerloch-Bittelbronn (ms). Beim feierlichen Patroziniumsgottesdienstes am ersten Adventssonntag wurden in Bittelbronn sechs neue Ministrantinnen und Ministranten (Foto) in die Ministrantenschar aufgenommen. Pfarrer Michael Storost segnete ihre Ministrantenkreuze und hängte diese allen sechs Neuen persönlich um, verbunden mit einem Dank für die Bereitschaft zu ihrem Dienst. Mit den sechs Neulingen ist die Bittelbronner Ministrantenschar jetzt auf über 30 "Minis" angewachsen. Die sechs neuen Minis sind Adrian Berndsen, Sarah Fechter, Felix Fischer, Tiara Hellstern, Hanna Sophie Hinger und Lucy Ströbele.