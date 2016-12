Haigerloch Jetzt kann das große Fest kommen

Während des Konzerts präsentierte das Trio, das sich oft nur mit Blicken verständigte, einige der schönsten Weihnachtslieder der Welt. Patricia Kelly hat über die Jahre hinweg in vielen Ländern gelebt und dabei unterschiedliche Formen von Weihnachtsfeiern erlebt. Inspiriert von diesen Eindrücken, präsentierte sie im Kursaal ein außergewöhnliches Programm aus Tradition und Internationalität.

Eigene Kompositionen wie "Merry Christmas to you and all your friends" und Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern interpretierte die temperamentvolle Künstlerin mal leidenschaftlich, mal berührend. Ihre glasklare Stimme ging dabei unter die Haut und das Publikum sang und klatschte begeistert mit bejubelte jedes Lied. Temperamentvolle Medleys spanischer Weihnachtslieder und amerikanischer Gospel-Songs ließen auch die niedrigen Temperaturen in dem im bunten Scheinwerferlicht leuchtenden Saal schnell vergessen.

Zu den Höhepunkten des Abend gehörten das gefühlvoll vorgetragene "Es ist ein Ros’ entsprungen", das für die Sängerin das schönste Weihnachtslied überhaupt ist und das in drei Sprachen gesungenem "Stille Nacht".

Patricia Kelly bewies zudem Entertainer-Qualitäten: Zwischen den Liedern sprach sie mit dem Publikum, insbesondere über die Schwaben, denen sie ein spontanes Lied widmete. Sie nannte Bad Imnau augenzwinkernd "im Zauberwald liegend" und freute sich sichtlich darüber, dass die Zuhörer zu einer großen Chorgemeinschaft mutierten, wenn sie darum bat.

Eine von Daniel Brandl gefühlvoll gelesene Bibelstelle über die Liebe und herzliche Weihnachtswünsche rundeten ein gelungenes zweistündiges Konzert ab. Eine Besucherin fasste es so zusammen: "Jetzt, nachdem Patricia Kellys warmherzige Stimme meine Seele gestreichelt hat, jetzt kann Weihnachten kommen".