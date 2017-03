Haigerloch Iris Schlegel sagt der Witthauschule Ade

Haigerloch. Die Witthauschule verliert dadurch eine leidenschaftliche Kämpferin für deren Erhalt am Standort Haigerloch. "Natürlich tut das weh, erklärt Schlegel auf Nachfrage unserer Zeitung, "Ich liebe die Witthauschule, und ich bin auch wirklich hier angekommen."

Was sind also die Gründe für den Wechsel? Zum einen liegt der neue Arbeitsplatz in Albstadt, Iris Schlegel, Mutter von zwei Kindern, lebt in Laufen und hat vorher die Grundschule Pfeffingen geleitet. Zum anderen habe sie sich bereits 2011 für die Stelle bei Groz-Beckert interessiert, und sei intensiv in die Planungen der neuen Bildungseinrichtung eingebunden gewesen. Diese sei aber bisher von der Firma Klett Lernen und Bildung GmbH, eine Tochter des Stuttgarter Klett-Verlags, betrieben worden und mit einer externen Betreibergesellschaft habe sie nicht arbeiten wollen, erklärt Schlegel.

Ein ebenso schwerwiegender Grund ist für die engagierte Pädagogin aber die Campus-Diskussion in Haigerloch. "Es werden uns hier viele Steine in den Weg gelegt", so die Schulleiterin. Einen Umzug der Witthauschule nach Stetten hält sie für einen Riesenfehler, dies hat sie auch schon bei der Einwohnerversammlung am 20. Februar (wir haben berichtet) klar zum Ausdruck gebracht.