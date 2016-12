Haigerloch Interesse am Angebot im Pfarrheim groß

Los ging’s am Vormittag mit dem Kindergottesdienst im Pfarrheim. Passend zum ersten Advent hatten einige Kinder die Geschichte "Die vier Lichter des Hirten Simon" einstudiert und trugen diese den anderen Kindern vor. Die Kinder verzierten auch gebackene Sterne und nahmen diese mit nach Hause. Im Anschluss an den Gottesdienst zeigte die Owinger Bücherei in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Rieger in Balingen eine Ausstellung von Büchern zum Thema Advent und Weihnachten. Hier konnten erste Nikolaus- und Weihnachtsgeschenke gesichtet und gleich bestellt werden.

Das Kamishibai-Erzähltheater am Nachmittag hätte zwar noch ein paar Besucher mehr verdient gehabt, aber auch hier wurde nochmals kindgerecht auf den Advent eingestimmt.