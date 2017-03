Haigerloch Intensive Jugendarbeit

In einem ausführlichen Bericht führte Jugendfeuerwehrwart Markus Stehle vor Augen, was bei der Jugendwehr 2016 alles gelaufen ist. Ganz nebenbei vermittelte er damit auch einen guten Einblick in die Eckpunkte der Nachwuchsarbeit in der Haigerlocher Feuerwehr. Um diese kümmern sich acht Betreuer.

Sie fußt auf den Prinzipien, jüngere Kinder eher spielerisch ans Thema Feuerwehr heranzuführen und mit den etwas älteren Kindern schon etwas konkreter die praktische und theoretische Feuerwehrarbeit zu üben.

Dies scheint anzukommen und nachhaltig zu sein. Bei der Kindergruppe gab es laut Stehle nämlich fünf Neueintritte und vier Kinder wechselten von der Kinder- in die Jugendgruppe. Aus Letztgenannter gab es allerdings auch vier Austritte. Unterm Strich beträgt die Mitgliederzahl in der Jugendwehr 44 (39 Jungs und ein Mädchen).