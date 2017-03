Haigerloch Ins Berufsleben hineingeschnuppert

Haigerloch. BORS gibt den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit, Einblicke in die Berufs-und Arbeitswelt zu bekommen und erste Erfahrungen in ihrem "Wunschberuf" zu sammeln. Dies ist wichtig, da man sich in der zehnten Klasse entscheiden muss, ob man eine Ausbildung beginnt oder die Schule nach der Mittleren Reife fortsetzt.

Das BORS-Jahr begann damit, dass die Schüler die Bildungsmesse "Visionen" in Balingen besuchten, um einen ersten Überblick über die verschiedenen Ausbildungsberufe zu bekommen. Die Neuntklässler besuchten auch das Berufsinformationszentrum (BiZ) am Arbeitsamt in Balingen, das Sozial-und Gesundheitswissenschaftliche Gymnasium (SGG) und das Wirtschaftsgymnasium (WG) in Hechingen, sowie das Technische Gymnasium (TG) in Balingen. Außerdem waren die Eyachtalschüler zu Gast bei der Theben AG.

Im Deutschunterricht wurde schließlich geübt, wie man Bewerbungen schreibt. Dann musste sich jeder Schüler und jede Schülerin einen Praktikumsplatz suchen. Die Wahl fiel ganz unterschiedlich aus. Die Einen suchten sich eher kaufmännisch orientierte Berufe aus, die Anderen wählten technische Praktika in Handwerksbetrieben oder Industrieunternehmen. Wieder andere suchten sich Plätze im sozialen und medizinischen Bereich und verbrachten die BORS-Woche am Kliniken, bei der KBF, an Kindertagesstätten, Schulen, Apotheken oder Ärzten und Therapeutischen Praxen. Andere wiederum schnupperten in die Welt der Banken und Behörden hinein.