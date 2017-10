Haigerloch In vielfältiger Weise vor Ort aktiv

Viele Veränderungen hatten die Ehrenamtlichen zu bewältigen, als in den vergangenen Jahren die beiden früheren Seelsorgeeinheiten zu einer Einheit zusammengelegt wurden. In vielfältiger Weise bringen sie sich jetzt in die kirchliche Arbeit in den zehn Pfarreien vor Ort ein.

Auszufüllen sind Aufgaben wie Mesner- und Organisten-Dienste, Dienste als Lektoren oder Kommunionhelfer, als Wortgottesdienstleiter, als Pfarrgemeinderat, Hausmeister oder als Reinigungskräfte. In Fördervereinen sind die Mitarbeiter ebenso tätig wie in Stiftungsräten und natürlich auch als Sänger und Sängerinnen in Kirchenchören. Pfarrer Michael Storost und Paul Sauter als Vorsitzender des Pfarrgemeinderat der Seelosorgeeinheit bedankten sich für dieses vielfältige Engagement im zurückliegenden Jahr. Begrüßen in der Runde durfte Sauter ebenfalls Pfarrer Dieter Mayer, Pastoralreferent Juan Pablo Perisset und Diakon Peter Hipp.

Pfarrer Michael Storost kündigte noch einen Filmabend am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr, im Schulungsraum der Feuerwehr in Hart an. Dort wird das Harter Gemeindeteam den Film "Die Hütte" von William Paul Young zeigen.