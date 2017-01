Haigerloch In Rekordzeit Pfingstmesse geprobt

Die Dirigentenfrage war damit aber immer noch nicht geklärt. Auf Initiative von Sänger Roland Trojan erklärte sich Krell bereit, den Chor auch weiterhin zu leiten. "Ein Glücksgriff", so die Vorsitzende. Die Chorarbeit laufe jetzt wieder in geordneten Bahnen, das Singen mache Freude.

In der zweiten Jahreshälfte gestaltete der Chor Gottesdienste an Erntedank, Allerheiligen, am Heiligen Abend und an Dreikönig und am Jahresende die Beerdigung von Horst Bok, der unerwartet verstorben war. Er war seit 1980 Sänger im Chor und kam trotz Krankheit bis zum Schluss zu den Proben, erinnerte Gertrud Selinka.

Dirigent Mike Krell sprach von einem "schönen Jahr", die Vorbereitung auf und Aufführung der Pfingstmesse in der Schlosskirche habe ihm viel Spaß gemacht. Der Chor sei "gut beieinander", vor allem die gute Besetzung der Männerstimmen gefällt dem Dirigenten. In diesem Jahr wird der Chor an Pfingsten die "Messe in B" von Franz Schubert aufführen.