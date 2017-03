Haigerloch In die Industrie oder zu einer Behörde?

"Die Veranstaltung läuft rund", freute sich auch Andrea Mezger, Klassenlehrerin in der neunten Klasse. Ihr Kollege Harald Bisinger betonte, wie wichtig es sei, dass die Schüler Informationen von Außenstehenden bekämen, das habe "einen anderen Stellenwert als das, was die Lehrer sagen". Die Veranstaltung gebe den Schülern Denkanstöße, zeigte sich auch Lehrerin Monika Faiß überzeugt.

Cornelia Zahn-Boss, Konrektorin an der Eyachtalschule, freute sich über so viel positives Feedback. Zweifellos senke der direkte Kontakt mit den Firmenvertretern bei den Schülern die Hemmschwelle, später bei den Firmen anzurufen und sich um eine Ausbildungsstelle zu bewerben. Sie finde es toll, dass die Betriebe zum Berufsinformationstag kommen und sie den Schülern eine interessante Veranstaltung bieten könne. Die Werkrealschule will auf jeden Fall am Berufsinformationstag festhalten, auch wenn die Werkrealschule nicht mehr in Stetten ist.