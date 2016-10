Haigerloch In den Herbstferien nur am Wochenende offen

Daran ändert sich nach einer Mitteilung des städtischen Kultur- und Tourismusbüros auch in den Herbstferien (2. bis 4. November) nichts. Normalerweise öffnen die Museen in der Ferienwoche noch einmal täglich, das ist diesmal wegen Sicherungsarbeiten an den Felsen über dem Atomkeller nicht möglich. Die Felssicherung beginnt am Donnerstag, 13. Oktober. Im Oktober und November sind die Öffnungszeiten der Museen daher wie folgt: samstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen (Allerheiligen, Dienstag, 1. November) durchgängig von 10 bis 17 Uhr. Während der Arbeiten am Felsen ist der Zugang zum Atomkeller-Museum nur über den vorderen Teil der Pfluggasse, vorbei an der Ölmühle, möglich.

Für Gruppen besteht im Oktober weiterhin die Möglichkeit auch unter der Woche auf Wunsch eine Führung im Atomkeller zu bekommen. Im November ist dies aus Sicherheitsgründen allerdings nicht mehr möglich.