Haigerloch In 25 Jahren gab’s nie Dienst nach Vorschrift

Haigerloch-Bittelbronn. "Was wäre das Altenwerk ohne Rita Kost?", diese Feststellung von Renate Fechter war wirklich nicht übertrieben, als die so gelobte Frau am Mittwoch im Mittelpunkt stand.

Pfarrer Michael Storost überbrachte neben Geschenken und dem Dank der Seelsorgeeinheit Eyachtal – Haigerloch St. Anna eine Urkunde des Altenwerks der Diözese Freiburg. Darin spricht die Diözese den Dank im "Namen vieler Menschen" aus und hebt das tatkräftige Zupacken der Geehrten während eines Vierteljahrhunderts hervor.

So habe Rita Kost vor allem stets für das leibliche Wohl bei den Zusammenkünften der Bittelbronner Senioren gesorgt, auch ihre berühmten Zwiebelbeeten werden in der Urkunde erwähnt. Ungezählte kleine Taten habe sie unbemerkt von der Öffentlichkeit vollbracht und ein Vierteljahrhundert segensreich gewirkt. Der Glaube mache Mut, das Alter anzunehmen und zu gestalten. Das Dankschreiben schließt mit dem Wunsch, dass Rita Kost ihre Arbeit noch viele Jahre fortsetzen kann.