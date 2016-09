Haigerloch Improvisationskunst ist angesagt

Haigerloch-Stetten. Das Stettener Rathaus ist seit dem 5. September nur noch vier statt bisher 20 Stunden wöchentlich geöffnet, und zwar immer dienstags von 8 bis 12 Uhr. Die Einschränkungen betreffen aber nicht nur Stetten, sondern auch andere Rathäuser im Stadtgebiet. Auch Wigets Kollege Thomas Bieger aus Hart hatte über die Einschränkungen bereits geklagt (wir haben berichtet).

Der Grund für die Einschränkung in Stetten ist, dass die dortige Verwaltungsangestellte Silvia Alber – ­so wie auch Mitarbeiterinnen von anderen Ortschaftsverwaltungen – derzeit bei der Stadtverwaltung Haigerloch aushelfen müssen, da dort Mitarbeiter fehlen. Entweder sind welche in Elternzeit gegangen oder haben die Stelle gewechselt.

Doch Licht am Ende des Tunnels scheint in Sicht. In ihren aktuellen amtlichen Bekanntmachungen stellt die Stadt drei neue Mitarbeiterinnen vor. So hat Verena Kruse aus Sulz bereits Anfang August ihre Arbeit als stellvertretende Haupt- und Bauamtsleiterin aufgenommen. Sie vertritt Nina Wannenmacher, die sich in Elternzeit befindet. Birgit Karle aus Albstadt ist seit knapp zwei Wochen die neue Leiterin des Sachgebietes Kultur und Tourismus. Die 30-jährige Albstädterin ersetzt Ramona Eger, die ebenfalls in Elternzeit gegangen ist.