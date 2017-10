Haigerloch Imnauer Wehr ist wie eine Familie

Zehn Einsätze mit 315 Stunden Einsatzzeit hatte die Feuerwehr Bad Imnau laut Kommandant Binder 2017 zu bewältigen. Darunter zwei Brandeinsätze in Trillfingen und Gruol, aber auch technische Hilfeleistungen an der Bahnstrecke, Verkehrsunfälle Richtung Wiesenstetten sowie eine Ölspurbeseitigung und Wasserrohrbrüche. Geplant sind demnächst die Teilnahme an einem Truppenführerlehrgang, am Atemschutzlehrgang in Bruchsal sowie an einem Gruppenführerlehrgang.

Schriftführer-Vertreter Markus Eger brachte Aktivitäten wie den Ausflug an den Chiemsee und die Weihnachtsfeier in Erinnerung.

Von einem Jahresüberschuss dank gut verlaufener Veranstaltungen sprach Kassier Thomas Gröger. Kassenprüfer Christian Straub schlug der Versammlung dessen Entlastung vor, die einstimmig erfolgte. Jugendwart Julian Zuchowski betreut derzeit zwei Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und drei Löschhaie.

Gesamtwehrkommandant Robert Wenz lobte das Engagement der Aktiven und bezeichnete den Personalstand mit 32 Aktiven als vorbildlich. Besonders die familiäre Atmosphäre und der hohe Ausbildungsstand in der Feuerwehrabteilung seiner Heimatgemeinde beeindruckten ihn.

Demnächst gibt es weitere neue Uniformen und Sicherheitsgurten sowie Schwimmwesten für die Imnauer Wehr. Bei den zwölf Jahresproben waren Florian Pfeffer, Heiko Lenz, Kim Schmid und Patrick Visel immer anwesend. Der Probenschnitt lag 2017 bei 81,7 Prozent und damit um zwei Prozent besser als im Jahr davor.