Haigerloch Imnauer Vereine räumen die alte Grundschule

Haigerloch-Bad Imnau. Sie halfen beim Entrümpeln des alten Grund- und Förderschulgebäudes, das noch dieses Jahr zu einem Bürgerzentrum inklusive Kindergarten umgebaut werden soll.

Dank der vielen Helfer – jeder Verein musste zwei Personen stellen – lief der Arbeitseinsatz wie am Schnürchen. Vier große Container wurden mit alten Schulbüchern, Heften, Schränken, alten Tafeln gefüllt, die zumeist auf dem Dachboden lagerten. Zudem wurden ausgediente Schulbänke und Stühle vorerst unter dem Pausenvordach untergestellt. Diese sollen am kommenden Samstag in einer weiteren Aktion zerkleinert und ebenfalls in einen Container gefüllt werden.

Die Vergabe der ersten Gewerke zum Umbau der Schule in ein Bürgerzentrum erfolgt bereits in der Gemeinderatssitzung am heutigen Dienstag so dass der Umbau möglicherweise noch im März beginnen kann.