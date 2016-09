Haigerloch Imnauer Räte heben den Daumen

Planungspriorität hat die Integration des Kindergartens im Untergeschoss des Gebäudes mit einem separatem ebenerdigem Zugang. Gruppen-, Bewegungs- und Multifunktionsräume für die Arbeit mit bis zu 25 Kindern sind dort vorgesehen. Ferner ist im Untergeschoss die Heizungstechnik mit Öllager sowie ein Abstell- und Lagerraum für die Vereine integriert. Im Erdgeschoss sollen Räume für die Ortschaftsverwaltung sowie ein Sitzungsraum für den Ortschaftsrat und ein Archiv Platz finden. Im hinteren Bereich sind zwei Vereins-Mehrzweckräume (100 und 37 Quadratmeter) mit einer Küche sowie ein Stuhllager/Abstellraum eingeplant.

Die Umbaumaßnahmen sollen noch in diesem Herbst ausgeschrieben werden, damit im Frühjahr 2017 der Baubeginn erfolgen kann.

Auf dem Friedhof sind die Familiendoppelgräber aufgebraucht. Da genügend Platz für eine Erweiterung vorhanden ist, will der Rat im Oktober bei einen Vorort-Termin die Erweiterung festlegen.

Der obere Sonnenhaldenhang wachse langsam zu, erläuterte Ortsvorsteher Robert Wenz. Um dies zu verhindern, wurde bei einem Besichtigungstermin mit Förster Michael Bauer und einem Vertreter vom Landratsamt festgelegt, den der Hang zeitnah zu beweiden. Wenz will nun mit einem Schäfer in Kontakt treten, alternativ will er mit einer Arbeitsgruppe oder einer Privatperson das Gespräch suchen.

Dankesworte gingen an Peter Pfeffer für die Spende eines neuen Edelstahlgrills für die Grillstelle im Laibetal.