Haigerloch Imnauer Ortschaftsrat auf Standortsuche

Für das restaurierte Kriegerdenkmal, das bisher an einem schattigen Platz am Rande des Kurparks nahe der L 360 stand, gilt es, einen neuen Standort zu finden. Hier zog das Gremium neben einem besseren Standort im Kurpark einen Platz auf dem Friedhof, beim Dorfbrunnen oder auf dem Schulgelände in Erwägung. Eine endgültige Entscheidung soll in einer der kommenden Sitzungen fallen. Die Restaurierung des Denkmals ist im April oder Mai abgeschlossen ist und der Bauhof muss zudem ein neues Fundament dafür erstellen.

Temperaturen in Turnhalle und Hallenbad noch nicht optimal

Noch nicht zufriedenstellend gelöst ist für die Nutzer die Temperaturregelung in der Turn- und Schwimmhalle. Zukünftig soll der verantwortlichen Hausmeister – er allein hat Zugang zur Steuerungstechnik – die Temperatur anhand des Belegungsplanes richtig einstellen.