Haigerloch Imnauer freuen sich auf ihr Bürgerzentrum

Um in dem Gebäude Kindergarten, Ortschaftsverwaltung und Vereinsräume unterzubringen, fallen Baukosten in Höhe von 1,18 Millionen Euro an, die durch Eigenmittel der Stadt und bereits zugesagte Zuschüsse (ELR-Programm; Ausgleichsstock) finanziert werden.

Der Umbau soll in diesem Frühjahr beginnen. Die bisherigen beiden städtischen Rathäuser im Kurort sollen danach zum Verkauf angeboten werden, das Kindergartengebäude ist im Besitz der Pfarrgemeinde.

Ein weiterer Meilenstein war in Wenz’ Rückblick die Weihe des neuen Feuerwehrfahrzeuges im September.