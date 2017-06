Haigerloch-Bad Imnau (gh). Eine Spende in Höhe von 500 Euro übergab Jürgen Binder, Abteilungskommandant der Bad Imnauer Feuerwehr beim Feuerwehrfest an die Bereitschaftsführerin des DRK Haigerloch, Sabine Nötzel, im Rahmen des Feuerwehrfestes in Bad Imnau. Das Geld dient der Finanzierung des neuen Haigerlocher DRK-Fahrzeuges, welches zu Beginn dieses Jahres für die Ersthelfergruppe angeschafft worden war. Nötzel war sehr gerührt über den überraschenden Geldsegen von der Bad Imnauer Feuerwehr und bedankte sich für den großzügigen Zuschuss zum Schutz der Haigerlocher Bevölkerung.