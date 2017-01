Haigerloch Immer am Puls der Zeit

Immer wieder gesellten sich im Laufe der Zeit zu den klassischen Büchern auch neue Medien. So vor 35 Jahren Hörspiel-Kassetten, die natürlich längst von CDs abgelöst sind. Computerspiele waren schon vor 20 Jahren der Renner, bot die Owinger Bücherei doch schon damals ihren Lesern diese auf mehreren PCs zum Spielen an, als noch kaum ein Haushalt einen PC besaß.

Seit 1996 präsentiert sich die kleine Bücherei mit einer eigenen Homepage im Internet und als erste katholisch-öffentliche Bücherei deutschlandweit hatte man ab 1997 einen Internetzugang für die Leser im Angebot. Heutzutage greifen die Nutzer gerne zu multimedialen und digitalen Medien wie Ting und TipToi, LeYo-Bücher oder auch Konsolenspiele und Facebook, Twitter & Co.

Selbst bei der Bereitstellung digitaler Informationen kann die Owinger Bücherei ihren Nutzern derzeit die umfangreichsten Online-Wissens-Datenpools weit und breit anbieten. Diesen besonderen Service ermöglicht der Förderverein der Owinger Bücherei. Seit anderthalb Jahren ist auch die Onleihe möglich – die PC-gestützte Entleihung von eBooks, eAudios und eZeitschriften.

Aktuell werden über 12 000 Medien (gedruckt und digital) zur Ausleihe angeboten. Aber in wenigen Tagen wird diese Zahl um weitere 2500 Medien ansteigen. Deutschlandweit bieten momentan nur vier Büchereien ähnlich umfangreiche Angebote für digitales Lesen von Kinderbücher an. Hierbei werden die neuesten technischen Möglichkeiten genutzt. Einblick in das interaktive Lesen erlauben bereits einige "Bücher" auf den drei büchereieigenen Tablets.