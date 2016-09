Haigerloch Im Schatten lässt sich gut feiern

Eine festlich und liebevoll geschmückte Tafel im Schatten hoher Bäume empfing die Mitglieder und Gäste, darunter auch zwei Vertreter des VdK-Ortsverbandes Gruol, vor dem Schützenhaus. Bei spätsommerlichem Wetter wurden Kaffee und selbstgebackener Kuchen draußen serviert. Die Dekoration übernahm Hannelore Schick.

Der VdK-Vorsitzende Dietmar Schick hieß die Festbesucher am Nachmittag willkommen und gab bei dieser Gelegenheit die noch anstehenden Termine bekannt.

Am Freitag, 21. Oktober, hält Nina Müller von der Oberen Apotheke Haigerloch im Gasthaus Hirsch in Gruol ab 19 Uhr einen Vortrag über Arzneimittel. Die Adventsfeier des Ortsverbandes mit Kaffee und Kuchen findet amSamstag, 26. November, ab 15 Uhr im Gasthaus Engel in Owingen statt.